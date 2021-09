Rapper Igor lança 'Fone de Ouvido' em parceria com PK - WC no Click / Divulgação

Rapper Igor lança 'Fone de Ouvido' em parceria com PKWC no Click / Divulgação

Publicado 23/09/2021 12:43

Rio - O rapper Igor lança seu novo single "Fone de Ouvido", primeira parceria do cantor com PK após o término do grupo do qual eram integrantes, o Class A, nesta quinta-feira. A ideia da música surgiu através de conversas entre os dois artistas, que estavam há um certo tempo com desejo de trabalhar juntos de novo. "Começamos a compor no estúdio, a energia foi a mesma de anos atrás, foi muito maneiro", diz Igor.

O cantor ainda pontua que "a música trata de uma lembrança do momento que o cara escutava uma música antiga e deixou de ouvir porque lembra a mulher". A letra fala sobre a superação dessa relação e da falta que ela faz.



Igor ficou conhecido por ter feito parte do grupo teen P9, que emplacou grandes sucessos, além de sua participação no reality show da MTV "De férias com Ex". Igor fez parte também, até 2019, do Class A, ao lado de PK e Oik, com quem alcançou mais de 150 milhões views e emplacou “Uma Dose”, entre outros sucessos.