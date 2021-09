Larissa Luz - Gabriela Lino

Publicado 24/09/2021 19:26

Rio - Neste sábado (25), às 19h, acontece mais uma edição virtual da Mostra Maré de Música. Desta vez, traz um encontro inédito ao convidar duo de jazz Yoùn e a baiana Larissa Luz. Pela primeira vez juntos, artistas apresentam repertório com sonoridade entre a MPB, o R&B e o jazz. Com protocolos rígidos e sem presença de público, o projeto celebra o repertório dos artistas em live registrada no Centro de Artes da Maré (CAM).

Em 2021, já reuniu nomes como Tico Santa Cruz e Canto Cego e Teresa Cristina e Nova Raiz do Samba. Até dezembro, o projeto apresenta ainda uma edição por mês, sempre no último sábado do mês.

Desde 2019, a mostra é responsável por reunir artistas periféricos, entre nomes consagrados e jovens apostas da música brasileira contemporânea. O projeto conta com realização da Redes da Maré e patrocínio do Itaú por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Conta com apoio do Itaú Cultural.