Após ser expulso de 'A Fazenda', Nego do Borel passeia no shopping com amigos

Rio - Nego do Borel esteve em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. O funkeiro estava cercado de amigos e cumprimentou o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografado. Mais tarde, o cantor e seus amigos foram a um barzinho.

No sábado, Nego do Borel foi expulso do reality show "A Fazenda", da Record, por acusações de estupro de vulnerável. Ele teria tentado relações sexuais com a participante Dayane Mello, que estava visivelmente bêbada.

Mais cedo, neste domingo, Nego do Borel usou as redes sociais para se defender das acusações que vem recebendo nos últimos meses. Em um vídeo, o funkeiro alfinetou a ex-namorada Duda Reis e revelou se sentir injustiçado após ser acusado de abusar sexualmente da modelo Dayane Mello e ser eliminado de "A Fazenda 13". Cantor ainda disse que está depressivo e falou sobre tirar a própria vida.

