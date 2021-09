Mano Brown - Reprodução

Publicado 29/09/2021 12:27

Rio - Esta semana, no podcast Original Spotify Mano a Mano, Mano Brown recebe o vereador da cidade de São Paulo Fernando Holiday. Repleto de divergências e reflexões, o episódio inédito vai ao ar nesta quinta-feira, 30, grátis, só no Spotify.

Mano a Mano tem ao todo 16 episódios, que estreiam semanalmente, e trazem um papo reto do rapper Mano Brown com personalidades de cenários variados, do esporte à política, da música à religião. O podcast Original Spotify estreou em 26 de agosto e já contou com a presença de nomes como a rapper Karol Conká, o médico Dráuzio Varella, o ex-Presidente Lula e o Pastor Henrique Oliveira. Vanderlei Luxemburgo e o arqueólogo Rodrigo Silva são alguns dos próximos nomes já confirmados.