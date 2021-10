Anavitória - Divulgação

Publicado 04/10/2021 12:40

Rio - O minidocumentário "Frescor MPB - O que está acontecendo?" está disponível a partir desta segunda-feira no Amazon Music e no canal do YouTube da plataforma de streaming. O filme debruça-se sobre a nova geração de artistas da MPB. "Eu acho que esse é o futuro da música: a gente não se rotular em um nicho ou em uma caixa. A gente faz música popular brasileira, e isso é lindo demais. É rico, inspirador", afirma Duda Beat.

Com o argumento inicial assinado pelo cantor e compositor Rubel - ele mesmo é um representante da geração de artistas que está renovando o gênero -, a produção também traz depoimentos de Anavitória, Duda Beat, Cícero, 5 a seco, Tó Brandileone, Liniker, entre outros. Rubel participou de todo o processo criativo do filme junto com Amazon Music e os diretores Fernando Neumayer e Luís Martino. Ele também acompanhou as entrevistas de seus amigos da música.



A ideia é mostrar como o gênero musical mais brasileiro de todos não ficou preso à obra de grandes nomes do passado, mas renovou-se e segue em processo de desenvolvimento. O trabalho de artistas que buscam cada vez mais sua própria identidade abraça outros gêneros, como o pop, o rap e a black music.

"Eu vejo pelo lado mais emotivo, é música para o meu povo. O estilo musical não importa. Se amanhã eu vou fazer rap, axé ou funk, tanto faz. É tudo música popular brasileira, música para as pessoas", afirma o cantor e compositor carioca Cícero.