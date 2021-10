Yuri Missasse, de Belo Horizonte - Divulgação

Rio - A cidade de São Paulo será sede do primeiro concurso "Mister Brasil Trans", que acontecerá entre os dias 6 e 10 de novembro. O anúncio do vencedor será no dia 9, no Teatro Santo Agostinho, com presença de público, seguindo todas as regras de distanciamento diante da pandemia do coronavírus. O campeão receberá a coroa de homem trans mais bonito do país.

O concurso contará com provas de talento, elegância, top Model, esporte, entrevistas individuais, fotogenia e simpatia. No evento, também serão discutidos temas como saúde mental, empreendedorismo, tratamento hormonal e entre outros temas.