Xande de Pilares: só sucessos - Divulgação

Xande de Pilares: só sucessosDivulgação

Publicado 08/10/2021 17:37

Rio - Xande de Pilares foi eleito 'O Cantor Mais Carioca do Rio' e receberá o título, na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, às 11h, no alto do Cristo Redentor, monumento que vai completar 90 anos nesta data. A escolha foi feita pela Diretoria da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (SARCA) com base em pesquisa realizada pelas redes sociais.

fotogaleria

A festa, tradicional na cidade, é promovida pela SARCA em parceria com o Trenzinho do Corcovado e a Arquidiocese do Rio. Além do troféu, o sambista, flamenguista declarado, receberá uma faixa vermelha e preta com o título escrito.

Aliás, por falar no time rubro-negro, no mesmo dia, será comemorado o aniversário da Charanga do Flamengo, primeira torcida organizada brasileira que completa 79 anos, dia 11/10. Depois do “parabéns”, os organizadores vão distribuir pedaços de bolo em embalagens especiais. Por causa da pandemia, o evento terá restrições este ano.

Para ter acesso ao local é necessário estar em dia com a vacina contra a Covid e haverá funcionários medindo a temperatura das pessoas na entrada da Estação do Cosme Velho. O uso de máscara será obrigatório.