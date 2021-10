Dinho Ouro Preto - Divulgação

Dinho Ouro PretoDivulgação

Publicado 09/10/2021 10:31 | Atualizado 09/10/2021 10:49

Rio - Neste sábado, acontece o primeiro show do Festival Rock Brasil 40, que já conta com extensa programação até o dia 1º de novembro. O fim de semana de abertura (9 a 11 de outubro) terá apresentações de Hanoi Hanoi, Fernanda Abreu (com participação especial de Fausto Fawcett), Leoni, Leo Jaime, Frejat e Paulinho Moska. Maior festival de música do ano, o circuito de arte primeiro grande evento-teste ao ar livre do Rio de Janeiro desde que foi decretada a pandemia. Sediado nos entornos do Centro Cultural Banco do Brasil, o festival apresenta shows na Praça da Pira, na Candelária.

Na semana seguinte (dias 16 e 17) será a vez de Ira, Barão Vermelho, Dinho Ouro Preto e Kiko Zambianchi. O terceiro fim de semana (23 e 24 de outubro) traz shows de Plebe Rude, Camisa de Vênus, João Penca e Paulo Ricardo. Fechando a programação (30 e 31 de outubro), o festival apresenta Nenhum de Nós, Biquini Cavadão, Flausino & Sideral com Bebel Gilberto, terminando a noite com Marina Lima.

Quem não puder comparecer à Praça da Pira terá a chance de conferir todas as apresentações ao vivo pelo canal do Rock Brasil no Youtube, com direção do cineasta Bruno Murtinho.

Além dos shows, diversas outras atrações fazem parte do festival, como peças, exposições e até uma mostra de cinema, todas no CCBB.

SERVIÇO ROCK BRASIL 40 ANOS:

CCBB RJ

Local: Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Primeiro de Março, 66 - Centro)

Telefone para informações: (21) 3808-2020.

Horário: Domingo a Quarta-feira (09h às 19h); Quinta-feira a Sábado (09h às 20h)

Ingressos: Exposições e filmes – entrada franca

Peças e pocket shows - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

*Compra e retirada de ingresso para eventos gratuitos devem ser feitas pelo site eventim.com.br

*Venda de ingressos para teatro e pocket-shows começam com 10 dias de antecedência da data marcada.



SHOWS PRAÇA DA PIRA

Local: R. Primeiro de Março, 76-86 - Centro, Rio de Janeiro – RJ

Horário: a partir das 17h (abertura dos portões às 15h).

Ingressos: Lote 1 - R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia); Lote 2 - R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); Lote 3 - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Lote 4 - R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

*Compra pelo site Ingresso Certo, no link

https://www.ingressocerto.com/rock-brasil-40-anos