Tim Maia ganha versão animada em clipe - Divulgação

Tim Maia ganha versão animada em clipeDivulgação

Publicado 09/10/2021 14:21

Rio - A obra de Tim Maia segue cada vez mais viva. Prova disso é que foi lançado, na última quinta-feira, um clipe da canção 'Yo te amo' - do álbum homônimo inédito com versões em espanhol de Tim . O filme é uma animação dirigida por Carmelo Maia e De Maio e traz um Tim renascendo no futuro. Para isso, os diretores usaram Unreal Engine, mesma tecnologia utilizada em cenários virtuais de jogos de videogame.

fotogaleria

"A Vitória Régia, selo criado por meu pai e que tenho a honra de dar continuidade, busca sempre inovar para enaltecer o que Tim Maia fez durante a vida dele", afirma Carmelo Maia. "Se estamos em tempos de projetos audiovisuais, redes e plataformas digitais, nada mais sensato do que apostarmos nisso para ampliar a importante obra dele para novos públicos", avalia.Carmelo conheceu o trabalho de De Maio através de um projeto do diretor com Mano Brown. Propôs a parceria e compartilharam ideias para o início do projeto. Para assinar o roteiro, que traz uma história de amor que aborda a questão de gênero, convidaram Thiago Lessa, um homem trans."A ideia do final do clipe também é mostrar uma velhice ativa e divertida. Nessa parte tem uma cena de como devem ser os videogames no futuro. Tudo à frente do tempo, como sempre foi Tim Maia", revela De Maio. A faixa faz parte do álbum 'Yo te amo', com inéditas de Tim Maia cantando em espanhol descobertas por Carmelo Maia nos porões da Vitória Régia e lançado em maio deste ano.