Luciana GimenezReprodução do Instagram

Publicado 09/10/2021 19:07

Luciana Gimenez provou que está com tudo em cima! Neste sábado, a apresentadora do "SuperPop", da RedeTV!, aproveitou o sabadão para curtir um passeio em Sibaúma, no Rio Grande do Norte, e, claro, exibiu um corpão sequinho em cliques de biquíni em suas redes sociais.



Num local paradisíaco, a musa esbanjou boa forme, no auge dos seus 51 anos. Sempre compartilhando momentos de sua rotina com os seguidores, Gimenez divertiu com vídeo nos stories, revelando um pouco de como está aproveitando o fim de semana de sol.