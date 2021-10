Mariana Rios - Reprodução do Instagram

Publicado 09/10/2021 17:22 | Atualizado 09/10/2021 17:23

Musa absoluta! Mariana Rios arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar novos cliques no Instagram em que aparece de biquíni preto em meia a uma paisagem paradisíaca, na Chapada Dos Veadeiros, em Goiás. Nas fotos, a atriz e cantora esbanja boa forma e plenitude em meio a uma cachoeira.

fotogaleria

"Sim! Esse lugar tem uma energia única e especial! E não é que no último dia fomos surpreendidos com essa cachoeira (...). Eu amei cada segundo aqui! Só gratidão!", escreveu Mariana Rios na legenda do post.



Nos comentários, seguidores da artista lotaram a publicação de elogios. “Maravilhosíssima”, escreveu uma fã. “Não é só o lugar, você também é cheia de luz”, disse outra. “Plena sempre”, comentou ainda uma terceira.