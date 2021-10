Marcus Majella - Reprodução de vídeo

Publicado 09/10/2021 16:50 | Atualizado 09/10/2021 16:50

Eles não perdem a piada! Os bastidores da nova temporada do "Vai Que Cola', do Multishow, tem rendido boas risadas para quem acompanha os atores do humorístico nas redes sociais. Na última sexta-feira, Samantha Schmütz chamou a atenção ao flagrar Marcus Majella vestindo com o mesmo lookinho, digamos, diferentão que Kim Kardashian para desfilar no MET Gala 2021.

Toda de preto, a empresária teve a roupa bastante comentada por internautas na época. Entrando na brincadeira, Majella reproduziu o figurino para as gravações. "Participação internacional aqui, Markin Kardashian. Presença internacional. Maravilhosa, sou sua fã",", disse Samantha, aos risos.