Simaria

Publicado 09/10/2021 15:47

É ela! Simaria, da dupla com Simone, deixou seus seguidores do Instagream babando ao compartilhar fotos em que aparece vestindo uma lingerie nude na frente do espelho, ao som da "Intere$$eira", hit de Luisa Sonza. O registro foi divulgado neste sábado, com o uso dos emojis de coração em chamas e de foguinho.



A sertaneja, que está solteira desde o fim do casamento com o espanhol Vicente Escrig, com quem ficou durante 14 anos, exibiu seu corpão escultural num quarto de hotel, já que está passando uma temporada na França. Chique ela, né? Ligada no universo da moda, ela viajou para prestigiar a Paris Fahion Week e arradou nos looks escolhidos para a viagem!