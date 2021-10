MC Gui e Dayane Melo - Reprodução de video

Publicado 09/10/2021 15:31

A manhã de sábado começou tensa em "A Fazenda 13", da Record. Em conversa com Solange Gomes, Dayane Mello revelou que não está feliz com as atitudes de MC Gui e declarou guerra ao funkeiro. A ex-participante do Big Brother Itália criticou o comportamento dele e avisou que pretende enviar o rival para a Roça.

"Não suporto, não fiz nada para o Gui. Sempre o tratei com respeito, educação. Ontem, ele me massacrou! Essa é a primeira pessoa que, quando for fazendeira, vou botar [na roça], porque ele é uma péssima pessoa", desabafou Dayane.

Ao ouvir o desabafo, a musa da Banheira do Gugu concordou com a peoa, que prosseguiu com o relato: "Ele usou a situação para me destruir, sarcástico! Como se eu fizesse um complô por todas as atitudes deles". "Ele só ataca mulher", opinou Solange.

Vale lembrar que na sexta-feira (8), após a gravação do especial "Hora do Faro",da mesma emissora, Dayane e Gui protagonizaram um bate-boca no reality. "Hipócrita, jogadora, joga sujo. Você vem, me manda calar a boca, me desrespeita. Depois vem igual uma nenêzinha: 'Ai, me desculpa'. Não caio mais no seu jogo!", pontuou o cantor. "Faz o que você quiser, meu. Fala o que você quiser", rebateu Dayane durante a troca de farpas.