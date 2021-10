Carol Portaluppi e Renato Gaúcho - Reprodução do Instagram

Carol Portaluppi e Renato GaúchoReprodução do Instagram

Publicado 09/10/2021 22:08

Reunião em família! Durante um jantar com o pai, Carol Portaluppi até tentou fazer carão para foto, mas o clique acabou sendo invadido por Renato Gaúcho. Bem humorado, o atual técnico do Flamengo apareceu na foto da filha, que postou o momento, nesta sexta-feira, e brincou com o fato na legenda.



"Quando seu pai invade sua foto", comentou a musa na legenda do post que traz a sequência de cliques que mostra Renato Gaúcho fazendo várias tentativas para "atrapalhar" a foto conceitual de Carol.



A ideia do clique tinha fundamento, além de registrar o momento, outro registro seria no look ousado que a influenciadora usou no jantar, uma blusa com toques de lingerie e com um super decote ,que valorizou, claro, o corpão da jovem. Confira a sequência de fotos: