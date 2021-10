Alinne Moraes e Cauã Reymond - Reprodução

Publicado 09/10/2021 21:36 | Atualizado 09/10/2021 22:11

Depois de um período de muitas reprises e com os Estúdios Globo de portas fechadas, no Rio, devido a pandemia do novo coronavírus, a emissora confirmou que voltará a exibir tramas inéditas nas faixas das 19h e das 21h a partir de novembro, assim como já vem ensaiando com "Nos Tempos do Imperador", às 18h, que já havia sido gravada, em grande parte, antes do isolamento social.

Esse retorno já era bastante cogitado, mas a líder de audiência ainda esperava estar com tudo no eixos para fazer o anúncio oficial, que aconteceu neste sábado. As novidades estão por conta de "Quanto Mais Vida, Melhor", no horário das sete, e "Um Lugar ao Sol", no horário nobre das nove.

"Durante a pandemia, nossas equipes trabalharam duro e com todos os cuidados. Novas histórias nasceram nos Estúdios Globo. Chegou a hora de contar essas histórias pra você. Tenho a honra de anunciar: Vem aí, a sua nova novela das novela das 21h. E vem também uma nova novela das 19h. Isso tudo já agora, em novembro. Vão ser três novelas inéditas no ar para você se emocionar, para você sonhar junto com a gente", informou a emissora.

Na chamada exibida nos intervalos da programação da Globo, foram exibidas cenas inéditas das novas produções. Assim, com o término das reprises de "Pega Pega" e "Império", os horários serão ocupados pelas tramas tramas escritas por Mauro Wilson e Lícia Manzo.

"Quanto Mais Vida, Melhor", é protagonizada por Mateus Solano, Giovanna Antonelli, Valentina Herszage e Vladimir Brichta, enquanto "Um Lugar ao Sol" conta com Cauã Reymond, Alinne Moraes e Marieta Severo.