CleoReprodução do Instagram

Publicado 11/10/2021 14:58

É a famosa surra de beleza! De férias com o maridão, Cleo vem entregando cliques pra lá de sensuais nas fotos que vem postando nas redes sociais. Nesta segunda, a artista impressionou com um clique em que aparece de maiô super estiloso, renovando o bronzeado em alto mar. Chique, né? Nos comentários a atriz e cantora ainda recebeu elogios do pai, o cantor Fábio Jr..

A filha de Glória Pires e Fábio, a musa apostou em maiô nada convencional. Todo aberto e bem cavado, que deixou à mostra as curvas tatuadas de Cleo. Ao se exibir de forma deslumbrante no registro, ela logo foi coberta de elogios e recebeu até um comentário do pai. Coruja, Fábio Jr. deixou um emoji de coração para a herdeira, enquanto os fãs a chamaram de "deusa grega".