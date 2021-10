Tom Zé - Reproduçã

Publicado 11/10/2021 13:41 | Atualizado 11/10/2021 13:46

Rio - Um dos protagonistas do Tropicalismo, Tom Zé é um dos importantes artistas da Música Popular Brasileira com mais de cinco décadas de carreira. Nesta segunda, dia 11, o cantor, compositor e instrumentista completa 85 anos. Um estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) mostrou as canções do artista que mais tocaram nos últimos 10 anos no Brasil.