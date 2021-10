Grazi Massafera - Reprodução do Instagram

Publicado 11/10/2021 15:18

As curvas esculturais de Grazi Maaafera são resultado de muita malhação! E a atriz já começou a semana se exercitando. É que nesta segunda-feira, a loira apareceu pegando pesado nos aparelhos num vídeo publicado no Instagram de Chico Salgado, personal trainer das estrelas. "Trava na pose, chama no zoom, dá um close!", postou ele na legenda do vídeo, citando a música de MC Topre e MC Rennan.



E por falar em Grazi... Recentemente, o ator Caio Castro, com que a atriz teve um relacionamento entre o ano passado e este ano, deu detalhes sobre o término com a loira em um bate-papo no podcast "MoneyCast". O namoro, que durou mais de dois anos, acabou no final de agosto.



"Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida. Deu certo do início ao fim. O que deu errado? Nada. É isso que tenho para responder", disse Caio. Na época do término, o galã usou o Instagram para falar do fim do namoro.

"Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma traição, passa falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos antes de mais nada, nosso amor", disse ele, acrescentando: "Se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando, eu e Grazi".