Isabelle Drummond como TinaReprodução de vídeo

Publicado 11/10/2021 16:20

Novidade para a garotada! Depois de viver a icônica Emília, do"Sítio do Pica-Pau Amarelo", da Globo, a atriz Isabelle Drummond vai viver uma outra personagem da nossa literatura infantil. Nesta segunda-feira, ela foi escalada para viver Tine, no primeiro trailer liberado do filme "Turma da Mônica – Lições".

O novo longa traz as aventuras da turminha do Bairro do Limoeiro agora tem data de estreia nos cinemas confirmada para 30 de dezembro, e o live-action já promete muito! E já que 2021 também marca os 20 anos da estreia da segunda versão do "Sítio do Picapau Amarelo", em que Isabelle Drummond interpretava Emília, é um presente ter um gostinho da atriz voltando ao universo infantil dando vida à personagem Tina.