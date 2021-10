Shopping Boulevard - Rodrigo Gorosito

Shopping BoulevardRodrigo Gorosito

Publicado 12/10/2021 10:10 | Atualizado 12/10/2021 10:10

Rio - Nesta terça-feira, se comemora o Dia das Crianças no Brasil. Após longos meses de confinamento por conta da pandemia, os pequenos podem aproveitar, com um pouco mais de flexibilidade, a programação especial para o dia em diversos pontos da cidade e do estado. Disponível em quase todos os shoppings do Rio, a programação é, na sua maior parte, gratuita.

Além dos shoppings, também há opções de programação em museus, teatros, lives e até no Bondinho do Pão de Açúcar. Confira os detalhes abaixo.



>> Programação em shopping



Botafogo Praia Shopping



Clube do Foguinho: nesta terça, das 14h às 18h, o mascote vai comandar a programação com direito a brincadeiras, música e oficina na qual as crianças poderão produzir a máscara, as asas e o pé do Foguinho para colorir. O espaço vai receber apenas oito participantes por vez, respeitando todos os protocolos de segurança. Cada sessão dura 40 minutos, a entrada é gratuita e não é necessário agendamento prévio.



Shopping Boulevard (Vila Isabel)



Oficina do Jujuba: nesta terça, 12/10, das 14h às 18h, haverá distribuição de balões, pipoca e algodão doce, apresentação de mágica e brincadeiras dançadas. Entrada gratuita.



Américas Shopping (Recreio)



Programação Faz e Conta: Nesta terça-feira, às 14h, tem abertura com os personagens: Donald, Pateta, Mickey, Minnie, Bela, Branca de Neve e Cinderela e carrinhos de Pipoca e Algodão doce. Às 15h, Gincana Princesas e Heróis, às 16h, Oficina de Slime, às 17h, Chá da Tarde com Alice no País das maravilhas e, às 18h, Show – O Maravilhoso Mundo Disney



Shopping Nova América (Del Castilho)



Circuito do Sonic: Playground com camas elásticas, torres de escada, escorregas, piscina de bolinha, obstáculos de equilíbrio e velocidade, além de um circuito de anéis. A brincadeira acontece na praça de eventos, todos os dias, até o dia 17/10. (Ingressos: R$ 30 para 30 minutos).



Além disso, nesta terça-feira, artistas circenses irão se apresentar nos corredores do shopping com distribuição de brindes.



Madureira Shopping



Madu Game: A praça de eventos recebe circuito de videogames, Just Dance, airgame e fliperamas diariamente. Para participar, basta resgatar o cupom gratuitamente através do app do shopping.



Clube Sou Maduzin: nesta terça, as crianças poderão brincar e tirar fotos com a Maduzinha, mascote do shopping, além de aproveitar as barraquinhas de pipoca e algodão doce, sets de DJ, brindes e muita diversão. A programação acontece das 16h às 18h e é gratuita.



Shopping Nova Iguaçu



L.O.L. Surprise World: O Universo L.O.L. conta com cabine de DJ, pista de dança, karaokê, oficinas e brinquedos. As crianças podem simular um show, brincar na Cama de Gato, passando por uma trama de fios, e se divertir em gangorras, escorregador e pula-pula. A entrada é 1 brinquedo ou 1kg de alimento não perecível. Agendamento na recepção da atração.



Rio Sul (Botafogo)



Programação: as crianças encontrarão piratas e descobrirão um mundo mágico com lobos do mar, dinossauros e mais surpresas. A atividade recreativa itinerante pelos corredores vai acontecer nesta terça, das 12h às 20h de forma gratuita.



Programação: Nesta terça, às 14h, acontecem com oficinas de Tie Dye e Slime, seguidas pelo musical infantil Lekolé, que alegra o público com canções educativas ambientais às 15h. Às 16h, o espaço vira palco da peça de teatro ‘Mágico de OZ’, e às 17h as cortinas se fecham para dar lugar à aula de Tik Tok Dance. A programação continua às 18h com show de mágica e encerra com apresentação do Now United Cover, grupo musical composto por insulanos e ‘febre’ no universo infantil, marcado para às 19h. Programação gratuita.



BarraShopping



Programação: Diversas oficinas criativas, todas gratuitas. Em cada uma delas, os pequenos vão ter experiências diferentes, como construir seu próprio pop it, "no stress ball" ou um tabuleiro para troca de brinquedos. São 18 crianças por cada turma, com duração de 30 minutos cada, com início às 12h e entrada da última turma às 19h20. As inscrições devem ser feitas na entrada do evento.



Downtown (Barra da Tijuca)



Programação: Inauguração oficial de trenzinho, que passa a ser atração fixa do shopping. Com capacidade para até 12 pessoas, em três vagões, ele sai da frente do bloco 16, passa por toda a Avenida Central até o bloco 1, de onde retorna. Não há limite de idade, mas as crianças precisam ser acompanhadas pelos responsáveis. Com cerca de dez minutos, os passeios são totalmente gratuitos. O trenzinho circula sempre à tarde, das 16h às 19h, de segunda a sexta, e das 13h às 20h, aos sábados, domingos e feriados.



Ao todo, o Downtown tem oito parques infantis, que combinam brinquedos como balanço, mini escalada, escorregadores, casinha e castelinho, sempre em espaços abertos, ao ar livre.



>> Outras programações



Orquestra Sinfônica Brasileira: Nesta terça-feira, às 17h, a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentará o espetáculo infantil "Pedro e o Lobo", no Teatro Riachuelo. (Ingressos: a partir de R$ 25)



Peça Madagascar: 'Madagascar, uma aventura musical' às 14h e às 18h no Teatro Multiplan – Shopping Village Mall. (Ingressos: a partir de R$ 80)



Museu do Amanhã: Aulas de yoga, espetáculo teatral sobre ciência, recreação e até passeio de bicicleta. Devido à possibilidade de lotação de algumas atividades, é necessário realizar a inscrição prévia pelo site oficial do museu.



Bondinho Pão de Açúcar: Atividades Circo Macaco Prego, com sessões às 11h, 13h30, 14h30 e 15h30, no Anfiteatro no Morro da Urca. Ingressos: a partir R$ 60. Gratuidade para crianças entre 06 e 12 anos nas compras realizadas pelo site.



Mundo Bita: O fenômeno infantil apresenta live especial no Dia das Crianças em celebração aos seus 10 anos, às 11h, no canal do Youtube.



Quinta da Boa Vista: Nesta terça, às 10h, o projeto ‘Quinteratura’, promovido pela editora Colli Books em parceria com o grupo Didática Educacional, oferecerá atrações exclusivas com shows infantis para a criançada e toda a família, na Quinta da Boa Vista. A programação é gratuita e o espaço fica ao lado do Museu Nacional.