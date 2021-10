Jon Kent e Jay Nakamura: filho do Superman assume ser bissexual - Divulgação / DC

Publicado 12/10/2021 10:19 | Atualizado 12/10/2021 10:24

Rio - A recém-lançada série de HQ's "Superman: Son of Kal-El" revela que Jon Kent, filho de Clark Kent e atual Superman, é bissexual. O adolescente de 17 anos vai assumir sua sexualidade na HQ "Superman: Son of Kal-El # 5".

Jon herdou o posto de Superman do pai, Clark Kent. A DC Comics já divulgou imagens de Jon Kent com Jay Nakamura, um ativista hacker. O primeiro beijo entre eles acontecerá na quinta edição da série. O anúncio foi feito pela DC Comics no National Coming Out Day (Dia da Saída do Armário, em tradução livre), um dia anual de conscientização LGBTQI+ comemorado nos Estados Unidos.

"Provavelmente não surpreende ninguém saber que eu tive personagens e histórias queer rejeitadas ao longo dos anos nesta indústria. Eu sentia como se estivesse decepcionando as pessoas que eu amava cada vez que isso acontecia", contou o escritor Tom Taylor ao site "IGN".

"Mas estamos em um momento muito diferente e muito mais receptivo hoje do que há dez, ou cinco anos. Quando me perguntaram se eu queria escrever um novo Superman com um novo #1 para o Universo DC, eu sabia que substituir Clark por outro salvador branco poderia ser uma oportunidade perdida. Eu sempre disse que todo mundo precisa de heróis e todo mundo merece se ver em seus heróis. Hoje, Superman, o super-herói mais forte do planeta, está se assumindo como bissexual", completou.



Desde que a série foi lançada, em julho deste ano, Jon Kent já evitou um tiroteio em uma escola, lutou contra incêndios florestais causados pela mudança climática e protestou contra a deportação de refugiados.