Publicado 11/10/2021 17:01

Vem ele aí! Dilsinho estreia nesta segunda-feira como o novo apresentador do "TVZ", no Multishow! Chegou a vez do dono de "Baby Me Atende", "Refém" e outros hits estrear na nova junção, que, anteriormente, foi de Juliette, Ferrugem e Lexa. A atração vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 18h30, com edições ao vivo às segundas e quintas-feiras.

E os convidados prometem agitar ainda mais. Como destaque, Duda Beat, Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Legal, né? Para começar com o pé direito, o apresentador abre as portas da casa para dar boas vindas ao programa número 1: ao lado de Diogo Nogueira, a estreia vai ter muito samba e pagode, daquele jeitinho que o público gosta. Além disso, novos quadros prometem animar no quesito interações.



Inspirado nos bares que o público sempre pede músicas específicas, o “Toca Aquela” vai trazer Dilsinho e o convidado do dia recebendo pedidos de fãs da plateia virtual para cantar a música escolhida. No “Garrafas e Bocas”, que leva o nome de seu atual projeto, um balcão será colocado no estúdio para simular o cenário de bar. Quatro garrafas armazenam perguntas inusitadas e o convidado escolhe qual delas vai responder.



Já no “Fora da Caixinha”, os convidados vão tocar músicas que não fazem parte da sua história ou repertório. O quadro começa com um bate-papo sobre referências, inspirações e o termina com o desafio de cantar algo novo.