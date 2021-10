Cleo - Reprodução do Instaram

Publicado 11/10/2021 21:30

Alerta casalzão! Cleo compartilhou registros pra lá de sensuais ao lado do marido, o empresário Leandro D'lucca, durante um passeio de lancha. A atriz e cantora compartilhou as fotos em seu Instagram, nesta segunda-feira, em que aparece de biquíni entre abraços do mozão.

Os fãs, claro, não pouparam elogios à dupla apaixonada."Eu queria era ser a lancha para estar com esse casalzão", escreveu um seguidor. "Mulher, você é linda demais", comentou outra. "Zero estruturas para esse casal", disse uma terceira fã.

No dia 2 de setmebro, Cleo comemorou os seus 39 anos e ganhou uma declaração de amor do marido. "Parabéns meu amor, parça, gata, bestie, wifey... que você continue sendo essa pessoa incrível, inteligente, sagaz e maravilhosa. Muito mais sucesso, magia, alegria, saúde e amor! Sou louco por você! Te amo!", escreveu Leandro. A atriz se casou com o empresário em julho em uma cerimônia civil. Mais de um mês depois, o casal celebrou a união em um evento para poucos convidados na casa da mãe de Cleo, Gloria Pires.