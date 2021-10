Solange Gome em 'A Fazenda' - Reprodução/Record

Publicado 11/10/2021 21:52

Solange Gomes não está gostando da participação de Laty Bottino em "A Fazenda 13", da Record. Em conversa com MC Gui e Tati Quebra Barraco, a ex-Banheira do Gugu detonou a peoa. Os três se reuniram na cozinha e dispararam diversas críticas. Eles acreditam que a influenciadora só entrou no reality show rural por causa de Arcrebiano, o Bil.

"Ela veio por causa do cara, não é possível. Parece que ela veio só por causa do Bil, tudo é ele", começou MC Gui. "Ai que chatice. Chata ela, né? Acho ela chata, intrometida, mandona. É a percepção que eu tenho dela, quer ser engraçada o tempo todo, quer chamar atenção o tempo todo', acrescentou Solange Gomes.