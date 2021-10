Gilsons - Divulgação

GilsonsDivulgação

Publicado 12/10/2021 12:33

Rio - A banda Gilsons está com novo trabalho na área. Com mais de 2 milhões de ouvintes mensais, apenas no Spotify, o trio formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil anuncia o primeiro full álbum com o single 'Proposta'. A música é um convite para "conquistar o mundo, sorrir, chorar e misturar a nossa cor na vida que brotar de nós", como diz um trecho.

fotogaleria



'Proposta' tem um som bem pop, com células do R&B e da MPB, mesclando estruturas mais acústicas e percussivas com beat moderno. A composição foi feita por Léo Murici, Mariá Pinkusfeld e José Gil, que também assina a produção. A track é o início de um projeto com lançamento completo previsto para março do ano que vem. 'Proposta' tem um som bem pop, com células do R&B e da MPB, mesclando estruturas mais acústicas e percussivas com beat moderno. A composição foi feita por Léo Murici, Mariá Pinkusfeld e José Gil, que também assina a produção. A track é o início de um projeto com lançamento completo previsto para março do ano que vem.

"É um álbum que mostra um claro amadurecimento com relação às nossas canções e musicalidade. E 'Proposta' vem com essa ideia de voltar às nossas raízes e miscigenar nossas referências. Tem a mistura da pele dos tambores da Bahia com levadas afro americanas e sonoridades modernas com violão de nylon, percussão e sintetizadores", conta Francisco. "A gente acredita muito nessa música e sempre achou que ela deveria ser a primeira a ser lançada. Eu valorizo muito a força do beat e da produção musical, mas acho que a canção em si é o que torna 'Proposta' tão especial", avalia João.



José enfatiza que a faixa representa este novo momento e traz um viés ainda mais pop. "Está mesmo na intersecção das coisas acústicas com timbres mais eletrônicos e contemporâneos. 'Proposta' apresenta um disco que é a continuidade de tudo que a gente fez até aqui com composições que partiram de nós".