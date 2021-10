Luciano Huck e família - Reprodução do instagram

Publicado 12/10/2021 15:59 | Atualizado 12/10/2021 16:00

As celebrações de Dia das Crianças estão rendendo momentos fofos nas redes sociais. Desta vez, Luciano Huck postou uma foto em que recria um clique em família. Na imagem, está o apresentador do 'Domingão', Angélica e seus três filhos do casal: Joaquim, de 16 anos, Benício, de 13, e Eva, de 9. A ideia foi recriar a imagem dos cinco, na mesma localidade, mostrando como os herdeiros já estão grandinhos.



"E nossas crianças vão crescendo e crescendo e crescendo. E nós, pais, fazendo de tudo e mais um pouco para que no futuro próximo se tornem adultos do bem e sejam felizes", escreveu Huck na legenda.

Ele então seguiu fazendo uma reflexão: "Neste 12 de outubro quero refletir não só sobre as nossas, mas sobre todas. Do fundo do meu coração espero que o Brasil possa algum dia gerar oportunidades iguais para todas as crianças deste país, independente de onde tenham nascido. Este seria nosso maior presente para elas. Do meu lado não vou medir esforços para contribuir até onde minha voz alcançar para que algum dia a gente chegue lá", finalizou.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Como cresceram!", disse um. "Lindos", falou outro. "Que família linda!", escreveu um terceiro.