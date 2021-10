Rico resolveu atiçar ainda mais os nervos dos peões - Reprodução / PlayPlus

Publicado 12/10/2021 15:02

O preparativos para a formação da Roça de hoje já estão a todo vapor, nesta terça-feria, em "A Fazenda 13", da Record. E a votação promete pegar fogo. Desta vez, Rico Melquiades é o Fazendeiro da semana e já adiantou nesta manhã que vai “causar“. Durante um bate-papo com os outros peões, o alagoano brincou que vai sobrar até para Adriane Galisteu.



“Hoje vai ser um show de espetáculo, Dri, Meu reinado acaba hoje, mas vou encerrar com classe”, disse o fazendeiro enquanto ensaiava o seu discurso. Tati Quebra Barraco, então, pediu para o peão não fazer nenhuma besteira. “Não vai jogar nada no chão, não, né?”, perguntou.



Dayane disse na frente de todos que, se Rico fizesse algo parecido com o episódio do café, deixaria de falar com o rapaz. “Todo mundo aqui é prova viva que, se ele fizer isso de novo, ele perde uma amiga. Vou nem olhar na cara”, disse a modelo, enquanto lembrava da situação e ria.



Apesar das brincadeiras, Rico continuou o seu discurso. “Brasil, hoje se encerra um reinado com classe, aguardem. Comecei com classe e vou terminar com classe. Calada vence”, declarou. Aliás, o fazendeiro disse que gostaria de indicar uma quatro pessoas – ou até mais.



“Aguardem. Hoje deixem o show por minha conta. Tenho 12 pessoas para por na roça“, declarou o fazendeiro. “Até a Dri tá na lista”, brincou Gui Araújo. “Se ela me abusar, eu digo: ô Dri, posso colocar você?”, respondeu Rico aos risos.