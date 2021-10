Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca - Rafael Ribeiro

Orquestra Sinfônica Juvenil CariocaRafael Ribeiro

Publicado 14/10/2021 15:47

Rio - Uma homenagem ao Dia Nacional da Espanha com apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC) acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Espetáculo tem direção musical e regência do maestro Anderson Alves e transmissão ao vivo pelo YouTube.

Com todos os protocolos de segurança para os alunos e equipe envolvida, a apresentação gratuita é formada por grupo de jovens estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. A OSJC é constituída por alunos que passam por um amplo programa de educação e formação musical – meios para a construção de processos de transformação social concretos, com novos horizontes para os estudantes e resultados duradouros para suas famílias e toda a sociedade.

"Quando viajamos para a Espanha, durante a nossa primeira viagem internacional, levamos um pouco da nossa cultura para o país. E agora a gente vai trazer a Espanha para o Brasil, nesse concerto que será incrível", comenta Adam Nunes, 18 anos, violinista da OSJC.

Jovens estudantes das mais diversas regiões do Rio de Janeiro compõem a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Os músicos já se apresentaram em salas de concerto de grande visibilidade e dividiram o palco com muitos convidados especiais, artistas de grande prestigio no Brasil e no exterior, como João Bosco, Guilherme Arantes, Leila Pinheiro, Maria Luiza Jobim, Elba Ramalho e Toquinho.

Parceria da Elecnor Brasil e Grupo Cobra com o Instituto Brasileiro de Música e Educação - IBME, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, fortalece o compromisso da transformação social por meio da música e da educação, onde a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca é o resultado dos esforços de crianças e jovens com este propósito. Tem apoio do Consulado Geral da Espanha no Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

O repertorio é dividido e composto por músicas de grandes artistas do país homenageado, a Espanha, que conta com célebres canções, como R.Chapi, Manuel de Falla, dentre outros compositores, e obras brasileiras.

"Posso afirmar que a experiência vivida pelos nossos jovens na turnê à Espanha, em 2019, foi um divisor de águas em suas vidas. Fomos com um grupo e voltamos com ele completamente transformado. O contato direto com outra cultura, a oportunidade de conhecer e tocar, com e para outros músicos, despertou neles o desejo de novas conquistas. À cada concerto uma nova orquestra surgia e, com plateias de rostos desconhecidos, foram maravilhosamente reconhecidos. Através da parceria dos nossos patrocinadores vamos homenagear o país que tanto nos acolheu e reviver aquela emoção", reflete Denize Vieira, Presidente do IBME.

“O Concerto promovido pela OSJC é uma bela celebração da amizade Brasil-Espanha através da música”, afirma o Cônsul Geral da Espanha no Rio de Janeiro, Luis Prados Covarrubias. E completa: “Estamos muito contentes de receber essa homenagem em uma data tão especial e poder unir, ainda que em sua maioria de maneira remota, a todos aqueles que fazem parte da grande família hispano-brasileira”.

Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca



Direção musical e regência: Anderson Alves

Programa



Manuel de Falla - Danse du Meunier



Bocherinni (arranjo: Anderson Alves) - Minueto de “La Musica Notturna dele Strade di Madrid”



R.Chapi (orquestração: Anderson Alves) - Las Hijas del Zebedeo



solista: Clarice Prieto



Manuel de Falla - Danza Del Fuego



Anderson Alves - Fantasia para Gaita e Orquestra (estreia mundial)



solista: José Staneck



Camargo Guarnieri - Suite Vila Rica



I – Entrada



II – Andantino



III – Misterioso



IV – Scherzando



V – Agitado



VI – Alegre



VII – Valsa



VIII – Saudoso



IX – Humoristico



X - Baião



Lorenzo Fernandez – Batuque

Serviço:



Ministério do Turismo, IBME, Elecnor e Grupo Cobra apresentam:



Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC)



Celebração Espanha-Brasil | Regente Anderson Alves



Apoio: Consulado Geral da Espanha no Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Theatro Municipal do Rio de Janeiro



Dia: 14 de outubro de 2021 | 5ªf | às 19h



Local: direto do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (para convidados)



Classificação: Livre



Transmissão ao vivo pelo YouTube