Publicado 21/10/2021 13:25

Rio - A série “Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto”, produzida pela cantora IZA e pela marca Devassa em parceria com o Globoplay, teve sua pré-estreia na noite desta quinta-feira, no Cine Odeon, região central do Rio de Janeiro. A festa contou com a presença de diversos famosos, como Carlinhos Brown, Camilla de Lucas, Hugo Gloss, Thaynara OG, Thiago Martins, Marcelo Melo Jr, Carol Sampaio, Igor Cosso, Thais Muller, entre outros.

A produção, que nasceu após a música “Gueto”, é dividida em quatro episódios e acompanha o processo criativo de uma canção inédita da cantora em parceria com nove músicos de diferentes guetos do Brasil, mesclando depoimentos pessoais e coletivos.

Além da cantora IZA, Carlinhos Brown participa do processo de criação do beat da faixa e Larissa Luz auxilia no processo de composição da letra, Sérgio Santos e Pablo Bispo participam como produtores musicais.

“Tenho a esperança de que a gente consiga olhar para frente e enxergar além da gente. A criatividade tropical do gueto oferece mais. Esse encontro organizado por Iza, uma experiência matriarcal, nos traz um olhar atento. Que ao nosso lado existe criatividade. Isso não é um processo criativo, mas um protesto criativo”, disse o percussionista, a quem Iza chama de “mestre que abriu as portas” em um dos episódios da série.

No final da noite, a cantora subiu ao palco, de surpresa, para apresentar o tema inédito, com os músicos do projeto audiovisual: Stefanie Roberta (SP), Leandro Oliveira (BA), Nanny (BA), Melk (MG), Ítalo Viana (PB), Lukinhas “LK” (RJ), Sabrina Azevedo (RJ), Rafael Porrada (BA)

e Izandra Machado (RS).

“A gente está muito feliz em entregar esse projeto junto a uma equipe incrível. Obrigada pela oportunidade de fazer aquilo que a gente mais ama, de lembrar o tempo inteiro o quanto a música é importante. também é importante falar sobre o quão é o nosso brasil, o quão talentosas são as pessoas que passaram por esse palco, mas também o quão injusto tem sido o cenário atual e como a gente consome o gueto e não vê o gueto nos lugares. A gente precisa dar palco para essas pessoas. Cruzar o bloqueio é muito difícil, mas quando a gente cruza, a gente tem a obrigação de trazer pessoas junto também. Essa noite é um presente para mim”, disse IZA.

A série “Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto” estará disponível a partir da próxima terça-feira (26) para assinantes e não-assinantes do Globoplay.