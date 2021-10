Lauana Prado lança o DVD Natural, gravado no Jalapão - @brunini

Lauana Prado lança o DVD Natural, gravado no Jalapão@brunini

Publicado 24/10/2021 07:00

Rio - O período de pandemia fez o mundo desacelerar e as pessoas puderam olhar para dentro de si. A cantora sertaneja Lauana Prado, de 32 anos, conta que não foi diferente com ela. Depois de anos com uma agenda repleta de shows, ela precisou reduzir a velocidade de compromissos profissionais em 2020. Foi nesse cenário que nasceu a ideia de gravar o DVD “Natural” no Jalapão, em Tocantins, e revisitar suas origens. Em entrevista ao DIA, ela fala sobre o lançamento da primeira parte do projeto e revela música inspirada no relacionamento com a blogueira Verônica Schulz.

fotogaleria

"Durante a pandemia, surgiu a necessidade de olhar para o início da minha história e da minha arte. O ‘Natural’ é mais intimista, mais cuidadoso em relação às emoções e à busca por honrar as minhas raízes. Dá visibilidade ao lugar de onde eu vim, retribui para a população do Tocantins, que é muito carente, e para o Complexo do Jalapão, que é um complexo paradisíaco, um pouco de visibilidade e do que consegui captar de bagagem ao longo da carreira. Fazer esse retrospecto é um recomeço”, pensa a cantora.

Lauana conta que boa parte das músicas foram compostas com parceiros em um “camping”. Ela reuniu compositores em um confinamento coletivo dentro de uma casa no Rio, que durou cerca de três dias, para produzir músicas com um mesmo conceito, processo criativo usado fora do país por nomes como Ed Sheeran e Justin Bieber.

“Sempre tive vontade de me reunir com meus parceiros, mas, por conta da correria que a gente vivia anteriormente, eu não tinha agenda. Nesse momento de pandemia, a gente conseguiu usar o tempo livre positivamente para a construção deste repertório. No camping, nasceu 70% do disco. Foi um trabalho muito divertido, mas de muita concentração”, diz ela, que ainda revela suas músicas favoritas da primeira parte do DVD.

“São oito faixas neste primeiro volume, mas no total são 17… No momento, a gente está trabalhando com ‘Zap’. Tem uma sonoridade que as pessoas gostam. Mas eu te confesso que ‘Pegada Fraca’ me veste muito bem, tem a minha persona artística muito densa nela”, revela Lauana.

‘Mina de Ouro’

Outro destaque do projeto é a música “Mina de Ouro”, composta por Lauana, Pedro Mendes e Rapha Lucas. A faixa fala sobre uma relação LGBT, em especial, entre duas mulheres. Conta muito sobre a trajetória pessoal da cantora e do relacionamento com a blogueira Verônica Schulz.

“Escrevi essa música querendo dar voz às mulheres que vivem a sua sexualidade com liberdade e poder de escolha. Eu defendo a minha posição como mulher, defensora da comunidade LGBQIA+ e bissexual, mas que hoje tem um relacionamento com outra mulher. Essa é uma questão resolvida da minha história e eu quis, sim, dar vida para uma situação que já vivi várias vezes”, diz.

“Tem muito de mim nessa música. E, mais uma vez, quis trazer leveza e bom humor para falar de um relacionamento entre duas mulheres, onde você encontra felicidade. No sertanejo, ainda é um assunto muito velado e a gente precisa aproveitar os caminhos da arte para conseguir possibilitar e quebrar as barreiras de preconceito. A Verônica estava comigo no dia que fiz essa música”, completa Lauana.

Trajetória

Depois de ser finalista do time de Carlinhos Brown no “The Voice Brasil 2012”, ser indicada ao Grammy Latino 2020 e conquistar hits, Lauana é um dos principais nomes do “feminejo”. “É a soma de muito trabalho e reconhecimento por tudo que venho fazendo ao longo da minha construção artística. Fico grata por poder ser uma mulher que foge dos padrões que se entende como sertanejo tradicional. Sempre acreditei no diferente, na construção da autenticidade. Isso se conecta à vida das mulheres do Brasil e do mundo moderno. Nada foi conquistado à toa. Tudo é fruto de muito trabalho”, pensa Lauana, que também comemora o retorno aos palcos.

"Fiz meu primeiro show com público no mês passado. Com a vacinação avançando, essa possibilidade vai aumentar. Infelizmente, muitas pessoas ainda negam a ciência, mas a gente tem que bater na tecla de que a gente precisa da vacinação em massa e da consciência das pessoas”, finaliza Lauana.