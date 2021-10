Os Travessos lançam projeto com direção musical de Rodriguinho - fotos Rafael Barbosa - Enrique Tabaco

Os Travessos lançam projeto com direção musical de Rodriguinhofotos Rafael Barbosa - Enrique Tabaco

Publicado 25/10/2021 09:00

Rio - Os Travessos estão completando 25 anos e cheios de história para contar. Para comemorar a data, um dos grupos de pagode mais tradicionais do país decidiu lançar o DVD 'Travessos Sorria - 25 anos'. O projeto, dividido em quatro partes, já teve sua metade lançada nas plataformas de streaming e no Youtube, e o grupo já comemora mais esse sucesso.

Repertório especial



Preocupados em atender às expectativas de toda uma geração de fãs apaixonados, os meninos contam que não foi nada fácil decidir quais canções entrariam nessa seleção tão especial. "A escolha do repertório foi um momento bem difícil porque a gente tinha que contar em 30 músicas uma história de 25 anos. Muitas músicas que a gente gostaria que estivesse, não deu para entrar. Mas escolhemos músicas que tiveram registro de sucesso e que caíram no agrado do público e da gente", explica o baixista Ed Salvino.



"Sempre tem uma música que marcou cada época. A gente colocou as músicas que mais marcaram, mais tocaram e que ganharam prêmios", completa Rodrigão, do pandeiro.



Já para Wanderson Ferreira, conhecido como Uan, a dificuldade foi outra. O novo vocalista da banda revela que o maior obstáculo foi, na verdade, a felicidade. "A minha maior dificuldade foi segurar a emoção de estar fazendo parte de um grupo imenso. Os Travessos têm uma história linda, foi uma honra cantar com grandes artistas", comemora o jovem.



Chancela de respeito



Com sucesso nacional reconhecido nos Travessos, Rodriguinho continua próximo à banda. O pagodeiro é o responsável pela produção musical do projeto e ainda recebeu o privilégio de indicar Uan, seu primo, para a função de vocalista. "É uma ótima experiência ser dirigido pelo Rodriguinho, porque além da questão dele ser meu primo, ele é um grande produtor. Ele sabe de tudo o que ele quer e o que tá fazendo", declara o jovem.



E os elogios não ficam restritos à família. "A experiência de ser dirigido pelo Rodrigo é a seguinte: ele sempre vai subir a régua. Ele nunca vai deixar a gente em um lugar de acomodação. Ele sempre coloca a régua para subir. Ele não deixa as coisas no mesmo lugar, no lugar comum. Ele muda um arranjo, notas de uma música, ele agrega coisas para o repertório, que eleva a parte profissional da banda, que enriquece. Essa experiência com o Rodrigo é sempre isso", acrescenta Ed.



"O Rodrigo já vem fazendo esse trabalho de direção há muito tempo. Inclusive, há vinte anos, ele já fazia esse papel de dirigir show, opinar em repertório e tudo isso, mas não assumia. E a gente se escuta bem e uma das vantagens de trabalhar com ele é porque, além dele conhecer o trabalho, a gente une as experiências", completa Rodrigão.



Reencontros



A comemoração dos 25 anos, claro, incluiu convidados muito especiais para a história dos Travessos. Os escolhidos para a celebração foram Salgadinho, Chrigor, Delcio Luiz e Mr. Dan. "A gente sempre quis gravar um CD com as pessoas que fizeram parte da história do grupo diretamente", declara Rodrigão.

Ansioso para os shows, Ed ainda fala de um outro reencontro. Dessa vez, com o público. "Não vejo a hora de estar na estrada com esse show. Acho que esse retorno vai ser incrível. Algumas coisas já têm rolado, mas com tudo reduzido. Quando voltar de verdade, que a gente puder fazer esses shows com a galera toda, com a plateia cheiona, com o gargarejo bombando, vai ser sensacional. Acho que vai ser emocionante para todo mundo do começo ao fim do show. Vai ser aquele negócio de não querer mais descer do palco, de não querer parar de tocar", espera o músico.