Thiaguinho e Péricles no ’Altas Horas’ - Reprodução

Thiaguinho e Péricles no ’Altas Horas’Reprodução

Publicado 25/10/2021 07:57 | Atualizado 25/10/2021 08:00

Rio - O cantor Thiaguinho, de 38 anos, negou que vá voltar a fazer uma turnê com o grupo Exaltasamba, como ficou subentendido durante resposta dada no programa "Altas Horas", da TV Globo. Na ocasião, o pagodeiro afirmou que "é inevitável" o retorno do grupo.

fotogaleria

Com a grande repercussão de sua resposta, Thiaguinho usou as redes sociais para esclarecer o assunto. "Não, não… A pergunta foi sobre fazer uma turnê com o Péricles, NÃO COM O GRUPO. Só pra esclarecer e NÃO alimentar algo que NÃO existe. Beijo pra geral!", disse o cantor.

"Altas Horas"

Thiaguinho e Péricles participaram do "Altas Horas". Durante o programa, o cantor não descartou sair em turnê com o ex-companheiro de grupo. "É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que gente viveu", disse.

Ele também aproveitou para falar sobre a importância de Péricles em sua vida. "A gente é visto toda hora junto. A gente fica muito feliz em poder dizer o quanto se ama. Sou extremamente grato por tudo o que o Péricles fez por mim. Não só musicalmente, mas como homem mesmo. Entrei no Exalta com 19 anos e aprendi muito".

Péricles retribuiu o carinho. "A gratidão que eu tenho por ele também é muito grande, ele participa do meu trabalho ativamente, todo esse tempo. Então, é de verdade. Se não fosse de verdade a gente não estaria aqui".