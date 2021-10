Grupo Os Mulekes grava DVD no Vivo Rio nesta terça (26 - Divugalção

Publicado 24/10/2021 17:11

Rio - Tá chegando o grande dia! Nesta terça-feira (26/10), o grupo Os Mulekes sobe ao palco do Vivo Rio, a partir das 20h, para gravar o seu primeiro DVD, com participações de grandes nomes da nossa música. Já confirmaram presença Chrigor (ex-Exaltasamba), Dodô (Pixote), Belo, MJR 021, Xande de Pilares, Malu e Luciano (Swing e Simpatia).

O evento, que será somente para convidados, traz sucessos inéditos e antigos do grupo que iniciou a carreira no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense e, em pouco tempo, conquistou todo o Brasil.

Agora, como uma fênix do pagode, o grupo ressurge com uma megaprodução sob comando do mestre Prateado. Atualmente, Os Mulekes é composto por Márcio Lopes, Andry Ritter, Leandro Zoi e Naninho Ribeiro.

Com um repertório alegre e romântico com pagode da melhor qualidade, Os Mulekes já lançaram quatro álbuns, sendo os dois primeiros pela EMI Music.