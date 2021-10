Alcione faz apelo por Ronaldinho Gaúcho - fotos divulgaçao

Publicado 26/10/2021 07:00 | Atualizado 26/10/2021 09:35

Rio - “Com muita esperança e fé” é como a cantora Alcione, aos 73 anos de idade, se sente com o retorno das atividades culturais. Prestes a completar 50 anos de carreira e vacinada com as duas doses do imunizante contra a covid-19, a cantora maranhense se apresenta na cidade do Rio, hoje e amanhã, às 21h30, na inauguração do bar que leva seu nome, no Catete, recordando o início de sua carreira.

“Nosso setor, o da cultura, foi um dos mais prejudicados. Fomos os primeiros a parar e estamos no final da fila no retorno ao normal. Mas estou realmente esperançosa com o avanço da vacinação”, conta Marrom, que revela o que prepara para os shows desta semana.

“Estamos cuidando de todos os detalhes para o ‘Casarão da Marrom’ ficar do agrado do público. De cada detalhe, quer seja no aspecto decorativo ou relacionado ao conforto das pessoas que nos honrarem com suas presenças. Quanto ao show em si, o público pode esperar um espetáculo pontuado por hits e com muitas músicas para cantarmos juntos”, conta.

Com a inauguração do segundo bar no Rio, Alcione revela estar animada e feliz. “O (bar) da Barra já está virando um point para a galera que gosta de saborear uma comidinha gostosa, tomar uma boa bebida e, lógico, de música. Este, agora, no Catete, irá atender a um outro público porque ficará mais perto dos moradores da Zona Sul, do Centro, e até mesmo daqueles fãs que poderão vir de boa parte da Zona Norte”, diz Alcione.

Apelo popular

Para a alegria dos fãs, a cantora revela que prepara muitas novidades para comemorar as cinco décadas de sucesso. “Para a celebração de uma data tão expressiva, inúmeras novidades estão por vir. Este ano, já foi lançado o documentário biográfico 'O Samba É Primo do Jazz', que está sendo exibido em vários circuitos e inscrito em festivais de cinema. Para 2022, o musical que está sendo escrito e dirigido pelo Miguel Falabella, com produção de Jô Santana, fará uma viagem pela minha trajetória artística. Vem muita coisa boa por aí”, revela Alcione.

Com a retomada dos shows, a artista volta aos palcos para cantar clássicos e as inéditas do disco “Tijolo por Tijolo”, lançado durante a pandemia. "Era um disco aguardado. Todos me perguntavam quando iria gravar um novo álbum de inéditas. Foi um trabalho bem elaborado, com canções lindas. Fiquei muitíssimo feliz com o resultado. É um disco para perpetuar-se, não tem nada ali de descartável”, pondera.

Ao longo das cinco décadas de carreira, a cantora coleciona diversos sucessos, principalmente canções que falam de amor, como “Você Me Vira A Cabeça” e “A Loba”. Alcione fica feliz quando recebe notícias de que suas músicas fazem parte da trilha sonora de muitos romances e famílias.

“As pessoas costumam me confidenciar sobre as canções que se encaixam em suas histórias de vida. Afinal, quem não ama e quer ser amado? Quem nunca sofreu por amor? Eu não sou diferente de ninguém. Talvez, por isso, minhas escolhas musicais acabem caindo no gosto do povo. Cantar esses sentimentos tão inerentes a todos nós pode ser, exatamente, o que me ajudou nessa empatia com o público”, reflete.



Carnaval 2022

Por falar em esperança e retomada das atividades culturais no Rio, Alcione revela sua expectativa para o Carnaval do próximo ano, após o hiato devido à pandemia. O que ela ainda não sabe é se vai desfilar pela Estação Primeira da Mangueira no Sambódromo.

“Espero que tudo transcorra dentro dos protocolos, com o pessoal vacinado… Acho que, até lá, estaremos bem avançados nesse quesito. Ainda vou definir como farei minha participação”, conta Alcione, que ainda fala sobre a homenagem da Verde Rosa a três grandes nomes da escola de samba: Cartola, Jamelão e mestre-sala Mestre Delegado.

“Homenagem mais que merecida a esses mestres que ajudaram nossa agremiação a tornar-se grandiosa. Quanto às expectativas (para o desfile), tratando-se da Mangueira, serão sempre as melhores, afinal, a ‘Mangueira é tão grande que não cabe explicação’", finaliza a cantora, citando o clássico “Sei Lá, Mangueira”, de Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho.



SERVIÇO - Show Alcione

Data: 26/10 e 27/10, terça e quarta-feira

Horário: 21h30 (Abertura: 19h30)

Local: Bar Alcione, o Casarão da Marrom

Endereço: Rua Pedro Américo, 277 - Catete - RJ

Live: acesso à plataforma Show In (R$ 25)

Couvert artístico presencial: R$100