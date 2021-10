Anitta lança a música 'Faking Love', parceria com a rapper norte-americana Saweetie - Cash Danielsen

Anitta lança a música 'Faking Love', parceria com a rapper norte-americana Saweetie Cash Danielsen

Publicado 26/10/2021 15:55 | Atualizado 26/10/2021 18:12

Rio - Anitta está de volta com um novo single poucos dias após lançar "Faking Love", em parceria com a rapper norte-americana Saweetie. Nesta terça-feira (26), a Poderosa usou suas redes sociais para revelar a capa de "Quiero Rumba", nova faixa em colaboração com Dimelo Flow e Chimbala.

fotogaleria

"Estão prontos para isso? Pode vir", escreveu a cantora na legenda da publicação no Instagram. Ainda sem data para chegar às plataformas digitais, o lançamento promete trazer Anitta em clima de festa com os ritmos latinos na faixa cantada em espanhol. "Quiero Rumba" sucede os singles "Girl From Rio" e "Faking Love", que farão parte do novo álbum da artista de 28 anos.

Nos comentários, os fãs e amigos da cantora não esconderam a ansiedade para o single. "Ela não para", disparou Pabllo Vittar. "Tô toda me tremendo", brincou a ex-BBB Ariadna Arantes. "A Anitta tá na melhor fase", pontuou um seguidor. "Que capa perfeita", elogiou mais uma internauta.

Confira a publicação: