Gloria Pires e Maisa - Helena Barreto

Gloria Pires e MaisaHelena Barreto

Publicado 25/10/2021 16:02

Rio - Gloria Pires e Maisa juntas posaram juntas nos bastidores do filme "Desapega!", nova comédia dirigida por Hsu Chien (‘Ninguém Entra, Ninguém Sai’ e ‘Quem Vai Ficar com Mário?’). No longa, que tem seu roteiro assinado por Leandro Matos (‘Amor.com’, ‘Samantha!’), as atrizes serão mãe e filha e, acima de tudo, melhores amigas.

fotogaleria

Após sete anos controlada de seu vício em compras, Rita (Gloria Pires) está toda trabalhada no equilíbrio. Ela lidera um grupo de apoio a compradores compulsivos, é bem-sucedida como organizadora pessoal e está começando um novo romance com Otávio (Marcos Pasquim). Nada parecia ser capaz de apagar seu brilho, até ela receber a notícia de que Duda (Maisa), sua única filha, tem planos de sair de casa.

Além da relação de amor e cumplicidade entre Rita (Gloria Pires) e Duda (Maisa), a comédia ainda explora outros núcleos, como o excêntrico grupo de apoio a compradores compulsivos liderado por Rita e os divertidos funcionários do escritório de contabilidade onde Otávio (Marcos Pasquim) e Guto (Matheus Costa), namorado de Duda, trabalham.

Nos bastidores, as duas já haviam protagonizado momentos de diversão compartilhados pelas redes sociais. "Dando um close com Gloria Pires nos bastidores de 'Desapega'", postou Maisa.

As filmagens do longa chegaram ao fim neste sábado (23), no Rio de Janeiro. O elenco conta ainda com Malu Valle, Wagner Santisteban, Polly Marinho e Carol Bresolin. Produzido pela Rubi Produtora, "Desapega! é uma coprodução com Bronze Filmes, Audaz Filmes e Telecine. Com previsão de estreia para 2022, a Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento.