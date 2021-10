Cacau Protásio e Rafael Portugal - Rachel Tanugi Ribas

Publicado 26/10/2021 16:10 | Atualizado 26/10/2021 16:12

Rio - "Juntos e Misturados", filme estrelado por Rafael Portugal e Cacau Protásio, ganhou um trailer nesta quarta-feira. Na história, que chega aos cinemas em 13 de janeiro de 2022, Daiana (Protásio) e Júlio (Rafael) estavam prestes a subir ao altar, mas uma mensagem suspeita no celular do noivo acabou enrolando os planos. O que fazer quando tudo foge do controle na última hora? O casamento pode ser cancelado, mas a festa não pode parar.

Rafael Portugal e Cacau Protásio definem o filme como “uma comédia maravilhosa, com amor, confusão, tiro, porrada e bomba, e uma música linda, que vocês vão ficar com ela na cabeça para sempre”. Além deles, Juntos e Enrolados conta ainda com outros grandes nomes no elenco, como: Leandro Ramos, Evelyn Castro, Fábio de Luca, Matheus Ceará, Cezar Maracujá, Paulo Carvalho, Berta Loran, Fafy Siqueira e Neusa Borges, além das participações especiais de Marcos Pasquim e Emanuelle Araújo.

O filme tem direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van der Put (vencedor do Emmy Internacional 2019 pelo especial ‘Se Beber, Não Ceie’), além de roteiro assinado por Sabrina Garcia (‘Um Tio Quase Perfeito’), Rodrigo Goulart (‘Um Tio Quase Perfeito’) e Cláudio Torres Gonzaga (‘Os Parças 2’). "Juntos e Enrolados" é uma produção de Rodrigo Letier, da produtora Kromaki, em parceria com a Rubi Produtora e em coprodução com a Globo Filmes. A Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento.