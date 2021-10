Serginho Procópio, membro da Velha Guarda Show, é um dos anfitriões do Quintal da Portela - Diogo Xavier / Divulgação

Publicado 27/10/2021 09:00

Rio - Após mais de um ano suspenso por causa da pandemia, o Quintal da Portela está de volta. A roda de samba comandada por Serginho Procópio e Luciano Bom Cabelo vai agitar a quadra da Majestade do Samba (Rua Clara Nunes, 81 - Madureira) no próximo sábado (30), a partir das 14h. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos no dia do evento.

Serginho Procópio, compositor e cavaquinista da Velha Guarda Show da Portela, e Luciano Bom Cabelo serão os anfitriões do evento, que terá ainda outros convidados. No repertório, clássicos do samba, pérolas do baú portelense e muito mais.

A roda de samba será realizada respeitando todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio. Será necessário comprovar a vacinação para participar do evento.