Clipe de A Queda coloca Gloria Groove no topo do Youtube - Reprodução

Clipe de A Queda coloca Gloria Groove no topo do YoutubeReprodução

Publicado 28/10/2021 11:01

Rio - Com a música "A Queda", Gloria Groove alcançou a 171ª posição no Billboard Global Exc. U.S, ranking que mede os 200 principais sucessos ao redor do mundo. É a primeira vez que a drag queen brasileira entra na parada criada em setembro do ano passado para identificar sucessos fora dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela conta da Billboard no Twitter.

fotogaleria

A artista com mais entradas nesta semana foi a cantora Adele, que emplacou o primeiro lugar com "Easy On Me". A artista inglesa emplacou ainda outras sete entradas no ranking. Nomes como o do colombiano Camilo e da tailandesa LISA também aparecem na lista.



Desde o lançamento em 15 de outubro, o videoclipe aparece em primeiro lugar nos Vídeos em Alta do Youtube, onde soma 16 milhões de visualizações. No Spotify, está no TOP 10 desde o lançamento, somando sete milhões de reproduções. Gloria Groove revelou que se inspirou em Karol Conká para escrever a música que critica a cultura do cancelamento.