Gloria Groove

Rio - Gloria Groove lança nesta sexta-feira seu novo single "A Queda", acompanhado de um dos clipes mais impactantes de sua carreira. A música é uma crítica a cultura do cancelamento e faz parte do álbum 'Lady Leste'.

"Tive a ideia da letra no começo deste ano. Queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa pública. Lembrei tantas vezes que já tinha visto Lady Gaga falando sobre isso nas eras The Fame/The Fame Monster, e pensei no quanto hoje eu entendo isso de outra forma e perspectiva. Fez todo sentido falar do ponto de vista de alguém que te convida pra assistir a própria queda, já que é isso que as pessoas buscam afinal", destaca a cantora.



No clipe, Gloria dá vida a uma série de personagens. Para a surpresa do público, Gloria aparece na corda bamba e até no esgoto, deixando seus fãs de queixo caído ao ver o "renascimento" da diva. Ela ainda comemora o fato de poder gravar seu primeiro 'clipe pop de terror'.

"O roteiro de Felipe Sassi mais uma vez vem para complementar e brindar a mensagem que a música carrega. Desde o nascimento da letra, já sabia que seria inevitável a presença da estética 'circo dos horrores', muito presente nas minhas referências e também nas dele. Cada cena do vídeo representa um tipo de conflito relacionado ao ódio: provocação, exposição, perseguição e linchamento. As diversas personas que encarno no vídeo também desempenham um papel importante, principalmente o nosso 'mestre de cerimônias' ou picadeiro, que representa no vídeo o próprio sadismo da fama. Foi icônico para mim gravar o meu primeiro clipe pop 'de terror'. Fiquei feliz demais de sentir que estava gravando o meu Thriller ou o meu Disturbia", comemora a drag queen, citando o clássico de Michael Jackson e o hit de Rihanna.

