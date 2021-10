Projeto Favelas do Brincar - João Neto / Divulgação

Projeto Favelas do BrincarJoão Neto / Divulgação

Publicado 15/10/2021 14:24 | Atualizado 15/10/2021 14:46

Rio - O conjunto de favelas do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, receberá no dia 18 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, um espaço dedicado aos pequenos, com jogos e brincadeiras concebidos especialmente para ajudar a desenvolver suas habilidades emocionais, cognitivas, físicas, sociais e criativas.

A ação é parte do Favelas do Brincar, uma série de intervenções lúdicas dedicadas ao desenvolvimento das crianças que serão implementadas em áreas públicas de favelas. A iniciativa do Movimento Unidos Pelo Brincar, que agora chega ao Alemão, já passou por Paraisópolis, em São Paulo e, nos próximos meses, segue para Heliópolis.

"Toda criança tem o direito ao lazer, por isso, o ‘Favelas do Brincar’ tem uma importância neste contexto. O brincar traz desenvolvimento e inclusão para as crianças, principalmente, àquelas que precisam de espaços lúdicos de interação, segurança e qualidade. Isso é de extrema importância nas favelas”, afirma Lúcia Cabral, educadora e fundadora do Educap.



No cenário brasileiro e em especial nas comunidades, espaços adequados são um desafio, que se tornou ainda mais crítico durante a pandemia da COVID-19. A pesquisa “O Brincar nas Favelas Brasileiras”, realizada pelo movimento Unidos pelo Brincar em parceria com o Instituto Locomotiva e o Data Favela, apontou que 88% das mães entrevistadas recorrem a telas - celular, TV - para entreter as crianças.

A quarentena e o fechamento de creches e escolas, ao invés de aproximar mães e filhos, os afastou ainda mais: 50% acham que a pandemia trouxe dificuldade em encontrar tempo para brincar com as crianças. E não é por falta de compreensão da importância do brincar. Na pesquisa, 92% das mães dizem acreditar que as brincadeiras são importantes para o aprendizado infantil, principalmente para habilidades de comunicação, socioemocionais, desenvolvimento físico e concentração.

Serviço



Lançamento Projeto "Favelas do Brincar"



Realização: Movimento Unidos pelo Brincar e G10 Favelas



Apoio: Bernard van Leer Foundation e Playful Learning Landscapes (PLLAN)



Data: 18 de outubro de 2021



Onde: Espaço Educap



Endereço: Rua Canitar, Campo do Sargento, S/N, Inhaúma, Rio de Janeiro - RJ