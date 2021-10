Parque de Diversões promove 'Temporada do Medo' - Divulgação

Parque de Diversões promove 'Temporada do Medo'Divulgação

Publicado 28/10/2021 14:27

Rio - O Tivoli Park promove, desde o dia 15 de outubro, a "Temporada do Medo - Pesadelos Noturnos". Os eventos de terror, que são sucesso em diversos parques do mundo, têm pela primeira vez sua versão carioca durante 45 dias no parque.



Com um elenco de 70 atores e bailarinos e uma grande equipe de maquiadores de efeitos especiais, a primeira edição da temporada do medo começa com um show de abertura em frente a montanha-russa Looping Star, onde todos poderão conhecer a história de Ana, uma menina sonhadora, mas repleta de pesadelos. As coisas começam a ficar aterrorizantes quando ela é presa em uma armadilha do sono por um ser maligno e com isso todos os seus pesadelos são libertados. Esse ser das trevas pretende liberar não só os temores de Ana, mas de todos que estão visitando o parque.



A Temporada do Medo contará com sete grupos de personagens temáticos. A principal é a dos Pesadelos de Filmes, onde personagens icônicos das telonas ganham vida e vagam por essas terras: o devorador de sonhos Freddy Krueger; “A Exorcista”, a menina que carrega os sete demônios dentro de si; o assassino sanguinário Jason; e outras diversas criaturas que não deixarão o público dormir à noite. Além disso, terão outros 6 grupos: Alucinações, Medos da Infância, Paralisia do Sono, Cidade Adormecida, Sete Pecados e Portal do Medo, que prometem aos visitantes muitos sustos.



Como parte do evento, também haverá a grande estreia do “Casarão do Terror” e do “Castelo do Medo”, que fazem parte da ambientação e entram em funcionamento logo após o número de abertura, além de tematização exclusiva com cenários, efeitos especiais, trilhas sonoras e iluminação. Uma produção completa para a imersão do público dentro do clima aterrorizante e assinada por duas produtoras paulistas com experiência no ramo - a Kim Entretenimento e a StarPlay - em parceria com o Tivoli Park.



SERVIÇO

TIVOLI PARK! - Estacionamento do Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca.

HORÁRIOS de OUTUBRO:



Sáb | Dom | Feriado - 14h às 22h



Seg | Qui | Sex - 17h às 22h