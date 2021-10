Ex-BBB Mayara Motti sorteia carro e quase um ano depois ganhadora ainda não recebeu o prêmio - Reprodução Internet

Publicado 29/10/2021 07:56

Rio - A ex-BBB Mayara Motti, que participou da 17ª edição do "Big Brother Brasil", fez um sorteio de um Cherokee Jeep usado nas redes sociais há quase um ano, mas ainda não entregou o prêmio. Ludmila Gonçalves, de 31 anos, foi anunciada como a vencedora do sorteio no dia 8 de novembro de 2020, mas até agora o carro não chegou até ela.

"Precisei seguir 36 perfis de patrocinadores para ganhar o carro, fiz tudo direitinho, ganhei, e até live no perfil dela, ela fez. Mas, todos os dias, era uma desculpa diferente tentando explicar por que eu não recebia meu carro. Um dia era documentação, outros era problemas mecânicos, até PIX com o valor ela me ofereceu e depois sumiu", disse Ludmila ao "G1".

A ganhadora perdeu o emprego na pandemia e tinha planos para o dinheiro do carro. "Estou desempregada, precisando de dinheiro. O valor seria para pagar contas e ir vivendo até arrumar outro emprego. No dia do sorteio, ela estava grávida, o menino dela nasceu e está quase fazendo 1 ano! Vou ter que esperar mais o quê, a festa dele?", lamentou.

O último contato entre Mayara e Ludmilla aconteceu no dia 18 de agosto deste ano. Segundo Ludmila, Mayara ofereceu a ela uma transferência bancária no valor do carro, mas até agora nada disso aconteceu.

