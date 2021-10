Ex-BBB e ex-No Limite Elana Valenária no Prêmio Jovem Brasileiro - Ag. News

Publicado 29/10/2021 09:41

Rio - A ex-participante do "No Limite" e do "BBB" Elana Valenária caprichou no look para participar do Prêmio Jovem Brasileiro, cuja cerimônia de premiação aconteceu na noite desta quinta-feira, em um teatro de São Paulo.

Elana mostrou toda sua exuberância com um modelito todo preto e cheio de transparências. No evento, Elana reencontrou Gleici Damasceno, que participou com ela do "No Limite".

Famosos como Caio Castro, Bianca Andrade, a banda Melim, MC Melody, Felipe Prior, entre outros, também prestigiaram o evento.