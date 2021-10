Diversão

No ar no 'The Voice', Lulu Santos celebra volta aos palcos: 'Tá todo mundo pronto'

Em entrevista, cantor também fala sobre o lançamento do single 'Inocentes' em parceria com a banda pop: ''Vocal harmonioso de três vozes hoje em dia tem um nome, né? É Melim', diz

Publicado há 3 horas