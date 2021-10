Bloco das Poderosas, da Anitta, arrasta multid - Luciano Belford

Bloco das Poderosas, da Anitta, arrasta multidLuciano Belford

Publicado 29/10/2021 14:24

Rio - Anitta está de volta com o projeto "Ensaios da Anitta", fazendo o aquecimento para o Carnaval 2022. Os shows, parte do projeto "Carnaval da Anitta", acontecerão entre janeiro e fevereiro de 2022, em três capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Com venda de ingressos já abertas pelo ingresse.com, os shows do Rio já tiveram os três primeiros lotes esgotados até o começo da tarde desta sexta-feira. No quarto lote, os ingressos estão a R$ 160 (feminino) e R$ 180 (masculino).

Serviços



Rio de Janeiro: 09 e 23 de Janeiro no Jockey Club Gávea, a partir das 15h00.

São Paulo: 12 de Fevereiro no Memorial da América Latina, a partir das 12h00.

Salvador: 19 de Fevereiro no Camarote Skol, a partir das 20h00.