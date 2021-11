Série sul-coreana já foi vista em mais 111 milhões de lares e já é considerada a mais bem-sucedida da história da plataforma - Reprodução/Netflix

Publicado 05/11/2021 11:49

Rio - A CCXP Worlds 21 anuncia que a Netflix estará na edição que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro. A plataforma de streaming é parceira da CCXP desde que chegou ao Brasil e realizou painéis com participação de artistas como Will Smith e Terry Crews, por exemplo.

Até o momento, o estúdio não revelou a programação, mas a CCXP já reservou um espaço no sábado, dia 04 de dezembro. A expectativa é que a gigante do streaming traga novidades e divulgue mais informações.



SERVIÇO CCXP Worlds 2021

Datas: 4 e 5 de dezembro.



Edição digital



CREDENCIAIS:



• FREE EXPERIENCE (Gratuíto)



Acesso à plataforma CCXP Worlds 21. Acesso ao conteúdo dos palcos Thunder, Artists’ Valley by Santander, Tribo Game Arena, Creators & Cosplay Universe, Omelete Stage e Palco Colecionáveis. Acesso à fancam para interagir com visitantes de todos os mundos. Credencial digital da CCXP Worlds 21 .



• DIGITAL EXPERIENCE (R50)



Tudo do FREE EXPERIENCE e mais: anúncios de produtos exclusivos e edições limitadas durante a programação; acesso a área de masterclasses*; video on demand*.



• HOME EXPERIENCE (R50 + Frete)



Tudo do DIGITAL EXPERIENCE e mais um Home Kit enviado para a casa do fã com credencial física, cordão do Amazon Prime Video, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds 21 .



*Os conteúdos de Mastercalsses e Vídeo On Demand ficarão disponíveis para os fãs que adquirirem os ingressos DIGITAL EXPERIENCE e HOME EXPERIENCE até o dia 05/01/2022. Parte do conteúdo exibido durante o evento não poderá ser disponibilizada na modalidade On Demand em razão dos direitos autorais.