Cena de ’Eternos’ - Reprodução

Cena de ’Eternos’Reprodução

Publicado 06/11/2021 11:00

Rio - Tem herói novo na área! E a Marvel não economizou e trouxe 10 de uma vez só em sua nova produção intitulada ‘Eternos’. O filme, que estreou na última quinta-feira, dá as boas-vindas a uma nova equipe de super-heróis no Universo Cinematográfico da Marvel e, como não poderia deixar de ser, já está envolvido em muitas polêmicas, que começaram bem antes de seu lançamento.

fotogaleria



Para começo de conversa, vale destacar o contexto histórico do filme. Apesar de ser um filme de origem, ou seja, que apresenta os personagens ao telespectador pela primeira vez, ‘Eternos’ faz referências a eventos já conhecidos pelos fãs da Marvel. Os dez novos heróis, inclusive, não são tão “novos” assim. Enviados para proteger a terra desde o começo da civilização, os Eternos só não lutaram ao lado dos Vingadores contra Thanos porque receberam a ordem de não interferirem no curso da história.



Cada um dos heróis, portanto, traz uma das características clássicas dos quadrinhos: superforça, olhos de laser, supervelocidade, telecinese, entre outros. Mas o filme, que foi dirigido pela vencedora do Oscar Chloé Zhao, não foi bem aceito por boa parte do público. Aliás, as caraterísticas que definem o filme foi justamente o que dividiu os fãs. Filme que apresenta a maior diversidade já vista na Marvel, ‘Eternos’ desagradou o público mais conservador, mas acertou em normalizar aspectos tão comuns da nossa sociedade.



Por isso, separamos 5 motivos para ver a nova produção ‘Eternos’, da Marvel: Para começo de conversa, vale destacar o contexto histórico do filme. Apesar de ser um filme de origem, ou seja, que apresenta os personagens ao telespectador pela primeira vez, ‘Eternos’ faz referências a eventos já conhecidos pelos fãs da Marvel. Os dez novos heróis, inclusive, não são tão “novos” assim. Enviados para proteger a terra desde o começo da civilização, os Eternos só não lutaram ao lado dos Vingadores contra Thanos porque receberam a ordem de não interferirem no curso da história.Cada um dos heróis, portanto, traz uma das características clássicas dos quadrinhos: superforça, olhos de laser, supervelocidade, telecinese, entre outros. Mas o filme, que foi dirigido pela vencedora do Oscar Chloé Zhao, não foi bem aceito por boa parte do público. Aliás, as caraterísticas que definem o filme foi justamente o que dividiu os fãs. Filme que apresenta a maior diversidade já vista na Marvel, ‘Eternos’ desagradou o público mais conservador, mas acertou em normalizar aspectos tão comuns da nossa sociedade.Por isso, separamos 5 motivos para ver a nova produção ‘Eternos’, da Marvel:

1) A diversidade, claro, não tem como não ser o primeiro motivo. Com vários protagonistas, ‘Eternos’ conseguiu incluir, de forma natural, um homem gay entre um de seus heróis. O mesmo vale para os heróis de origem asiática.

2) Assim como a diversidade étnica, de gênero e afetiva, o filme também traz uma heroína surda que faz uso da linguagem de sinais para se comunicar com os colegas.

3) Outro bom motivo para assistir ao filme é Angelina Jolie. Queridinha de Hollywood e com uma atuação brilhante, Angelina Jolie faz parte de um dos arcos mais dramáticos da história sem, necessariamente, transformar a nova produção no ‘filme da Angelina Jolie’.

4) Bem e Mal. No filme, já um debate interessante sobre bem e mal ou certo e errado. Sem fazer juízo de valor, a produção ajuda a pensar sobre as consequências do processo evolutivo dos humanos e o que de fato significa a evolução, já que determinados avanços também trazem consequências negativas.

5) Passeio histórico. Por se tratar da história de heróis que estão na Terra desde o início da civilização, o filme faz uma viagem interessante por diversos momentos históricos da humanidade, isso incluiu avanços tecnológicos, guerras e outros marcos.