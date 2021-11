Marília Mendonça - reprodução

Publicado 06/11/2021 10:19

No dia seguinte ao show, que reuniu milhares de pessoas na primeira visita de Marília à cidade , a cantora fez uma publicação nas redes sociais para agradecer o carinho do público. Na postagem, ela chegou a dizer que nasceu para viver do sonho de cantar.

"Que sensação gostosa quando subi nesse palco, viu? Sabe quando você mal consegue ouvir a banda de tão alto que a galera tá cantando? Foi com isso que eu sonhei a vida toda, foi isso que eu nasci para viver… Vocês me proporcionaram a noite mais incrível do mundo, Búzios. Como eu disse: que primeira vez, viu?", disse a cantora sobre o show.

"Já me considero convidada para as próximas. Um cheiro em vocês. Foi lindo", completou a artista na publicação. Fãs, que estiveram no show da artista em Búzios, retornaram ao post para homenageá-la.

"O show foi incrível, cantamos do começo ao fim. Estou até agora sem acreditar. Descanse em paz, Marília Mendonça", escreveu uma fã. "Foi um dos melhores dias da minha vida quando você Marília teve aqui em Búzios! Vou te amar para sempre! Luto eterno!", comentou outra fã.

Acidente aéreo